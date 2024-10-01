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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що саме держави-члени Альянсу будуть вирішувати, чи запрошувати Україну, коли частина її території окупована.

Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда". 

Як пояснив Столтенберг, саме союзники по НАТО мають вирішувати, "як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо".

"Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом (НАТО. – Ред.) – це закінчення війни і повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну", – зазначив чинний генсек Альянсу.

"Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України", – додав він.

На питання, чи можливий у принципі сценарій, коли Україна стає членом Альянсу з частково окупованими територіями, Столтенберг підкреслив, що це "вирішують союзники по НАТО". Але, додав він, це має стати гарантією недопущення майбутньої агресії з боку Росії."І знов-таки, Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", – зазначив Столтенберг.
ForUm

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