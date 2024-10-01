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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує організувати "мирний саміт" між Україною та Росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.

Про це Орбан в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – проросійському журналісту, головному редактору та видавцеві сайту Die Weltwoche, повідомляє "Європейська правда"

Орбан заявив, що в кулуарах ООН у Нью-Йорку провів "інтенсивні переговори" з Китаєм і Бразилією для організації "мирного саміту між Зеленським і Путіним".

З публікації випливає, що організація саміту відбуватиметься в межах об’єднання "Друзі миру" – так Пекін і Бразилія назвали країни, що приєднались до їхньої "мирної ініціативи" в ООН.

"Зараз тривають переговори про місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю і Бразилії, у ньому візьмуть участь Франція і Швейцарія", – стверджує Кьоппель.

У своєму виданні Роджер Кьоппель системно захищає Путіна, а раніше – не раз був гостем німецькомовної редакції російського пропагандистського мовника RT, доки її не закрили.У 2023 році Кьоппель їздив до Росії, де взяв компліментарне інтерв’ю у пропагандиста Соловйова та уповноваженої з прав дітей Львової-Белової, що разом із Путіним перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини.
ForUm

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