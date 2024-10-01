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Президент Володимир Зеленський каже, що після візиту в США чекає конкретних дій від партнерів України для посилення стратегії та реалізації Плану перемоги.

Про це він заявив у відеозверненні. 

За його словами, він щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Говорив з військовими, урядом і Офісом президента.

"Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі", - сказав він.

Зеленський зазначив, що для перемоги потрібно об'єднати силу зброї та силу дипломатії, бо вони "працюють ефективно завжди тільки разом".

"Саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", - сказав президент.
ForUm

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