Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає останні погрози Володимира Путіна, які він озвучив на адресу союзників, заявляючи про перегляд доктрини ядерного стримування, черговим залякуванням, щоб перешкоджати підтримці України.

Про це він заявив у передостанній день на посаді генерального секретаря НАТО в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна". Уже у вівторок, 1 жовтня, відбудеться офіційна церемонія передання повноважень обраному генеральним секретарем альянсу Марку Рютте, який раніше був прем'єр-міністром Нідерландів.

"Я розглядаю це як іще один приклад моделі поведінки, яку ми бачили з російської сторони, де Москва, президент Путін знову і знову намагаються погрожувати використанням ядерної зброї, погрожувати союзникам із НАТО та перешкоджати підтримці Україну. І щоразу, коли ми посилювали нашу підтримку за допомогою нових, більш досконалих систем, Росія намагалася сказати, що це червона лінія", - пояснив генсек НАТО свою думку.

При цьому він констатував, що союзники цього "не прийняли, тому що ми маємо право підтримувати Україну у відстоюванні права на самооборону".

"Росія веде незаконну війну, ми ведемо законну підтримку законної війни самооборони, де захищається Україна. І ми також кілька разів ясно доносили Москві, що ядерну війну неможливо виграти, її ніколи не можна вести. І ми уважно стежимо за тим, що робить Росія", - додав Столтенберг.

Говорячи про можливість зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї, генсек НАТО сказав: "Я можу ще раз заявити, що нам потрібно пам'ятати, що це таке - це загарбницька війна. Росія вирішила вторгнутися в іншу країну, Україну, і це грубе порушення міжнародного права. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону. І ми маємо право підтримувати Україну, відстоювати право на самооборону. А самооборона включає право завдавати ударів по законних військових цілях на території агресора – Росії".

"Тому я виступав за зняття обмежень. І я схвалюю те, що у деяких союзників немає обмежень. В інших союзників є деякі обмеження, але вони, фактично, їх послабили, не в останню чергу після того, як Росія кілька місяців тому розпочала свій наступ на Харків, де лінія кордону і лінія фронту більш-менш однакові. Немає сенсу говорити, що ти не можеш атакувати за лінією фронту, тому що це російська територія. Отже, я схвалюю послаблення обмежень, які ви бачили з боку союзників", - додав Столтенберг.