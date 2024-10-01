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У польському МЗС заявили, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде розглядатися у першому розділі переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський у коментарі Polsat News, повідомляє "Європейська правда"

Бартошевський згадав нещодавні слова президента Анджея Дуди, який заявив, що Польща не повинна пов'язувати питання згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії зі вступом України до ЄС.

"Першим розділом переговорів про вступ України до ЄС буде верховенство права та система правосуддя. В рамках цього, безумовно, буде розглядатися питання ексгумації", – сказав Бартошевський.

"Якщо ця глава не буде закрита, Україна не зробить жодного кроку вперед у наступних розділах", – додав він.

Заступник міністра відзначив, що можливість ексгумації останків польських громадян і їх гідного поховання є "чимось абсолютно очевидним в нашому культурному колі"."Ми не шантажуємо Україну, ми лише говоримо, що вони повинні поводитися відповідно до того, що вимагають європейські принципи. Я думаю, що врешті-решт ми дійдемо згоди в цьому питанні. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", – підкреслив Бартошевський.
ForUm

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