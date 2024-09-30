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Незважаючи на те, що сучасні автомобілі стають все більш надійними, запобіжні заходи та профілактика залишаються вкрай важливими для їх довговічної та безпечної експлуатації. Таке обслуговування включає в себе широкий спектр різнопланових дій, проводячи які СТО Киев пропонує комплексну взаємодіє та всі необхідні супутні послуги.

Основні проблеми з автомобілем

Зазвичай автовласники стикаються зі зношуванням шин, несправностями гальмівної системи, проблемами з акумулятором, зношуванням ременів (ланцюгів) та поломками силового контуру. Так само часто мова йде про неправильне функціонування електронних систем та підвіски. За умови вчасного обслуговування та діагностики більшість цих проблем можна виявити та усунути на ранніх етапах, що дозволить не тільки уникнути проблем на дорозі, а й вбереже власний бюджет від зайвих витрат.

Коли слід проводити обслуговування ТЗ

Якщо казати про профілактику транспортного засобу, то вона є обов’язковою в таких ситуаціях:

  • Кожні 10000-15000 км. Потрібна заміна моторної оливи, масляного фільтра і перевірка стану основних систем.

  • Раз на 6 місяців. Планова перевірка з обслуговуванням охолоджувальної системи, гальм, підвіски та акумулятора.

  • Щорічно. Комплексна діагностика авто, яка охоплює всі важливі вузли та системи, навіть при відсутності видимих проблем.

  • Перед довгими поїздками. Профілактика тут повинна включати перевірку стану шин, тиску в них, рівня рідин і функціонування гальмівної системи.

Своєчасне обслуговування та діагностика дозволяють уникнути багатьох серйозних проблем. Причому довіряти ТО слід виключно професіоналам, які мають в своєму розпорядженні все необхідне обладнання та супутні пристрої, в рамках кожного звернення пропонуючи комплексний формат взаємодії.

 
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