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За весь час перебування на державних посадах Петро Олексійович робив все можливе, щоб Україна опинилася абсолютно неготовою до вторгнення путіна: з розграбованою армією, знищеними добробатами, російською мовою та церквою, слабкою економікою, - політичний експерт Петро Олещук опублікував найбільш знакові факти з біографії Порошенка у його 59-й день народження.

Зокрема експерт в іронічній манері пригадав 10 фактів про очільника «Євросолідарності». Серед них: створення СДПУ (о) разом з Медведчуком, робота міністром економіки та закордонних справ в уряді Азарова-Януковича, знищення добробатів, провальний проєкт фортифікацій «Стіна», грабування армії разом зі Свинарчуками, розкрадання коштів на оборонних спорудах. 

Окрім армії, експерт назвав провали Порошенка і за іншими напрямками. 

«Мова! Могучій руський язик не загине в Україні, поки ним спілкується Петро Олексійович, а його діти носять футболки з написом Russia. Віра! Щоб сподобатися Віктору Федоровичу, прихожанин РПЦ Порошенко записався в секцію паламарів Російської православної церкви і водив хресні ходи», - пише Олещук.

Серед інших звинувачень на адресу Порошенка: бізнес на газовій трубі із путіним, збагачення під час війни у 20 разів та входження в трійку олігархів, торгівля вугіллям із терористами з ОРДЛО.

«Врешті, це призвело до того, що орда напала. Путіну в якийсь момент здалося, що Україна в нього в кишені. Як всі ці роки був в кишені сивочолий лицемірний барига. Останній сьогодні святкує. Хто зна, може й путін привітає. Завжди ж вітав», - резюмує досягнення Порошенка Олещук.

 
ForUm

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