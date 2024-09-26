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У Білому домі чекають зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, який має представити План перемоги, та мають намір забезпечити Україну тим, що їй потрібно для успіху.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ABC Good Morning America у середу, передає Укрінформ.

«Я був у Києві пару тижнів тому, зустрічався з Президентом Зеленським. Я бачив частину цього плану, і він (Президент України – ред.) збирається представити весь план Президентові Байдену, коли зустрінеться з ним цього тижня, і ми чекаємо цього», - зауважив держсекретар США у відповідь на прохання прокоментувати позицію США щодо Плану перемоги й закликів Зеленського дозволити удари вглиб Росії.

У цьому контексті Блінкен зауважив, що від початку російського вторгнення американська сторона прагнула забезпечити, щоб Україна «мала те, що їй було потрібно і коли їй це було потрібно для захисту від російської агресії». І ще до наступу РФ Україна отримала системи Stinger, Javelin, бо вже було зрозуміло про неминучу агресію, продовжив він.

«Це завадило захопленню країни, спробам стерти Україну з карти – українці змогли дати відсіч росіянам, відтіснити їх. Відтоді ми кожного дня працюємо над тим, щоб адаптуватися та підлаштовуватися залежно від потреб на полі бою, над тим, що потрібно Україні в будь-який момент», - зауважив Блінкен.

Він також запевнив, що США продовжать це робити.

У відповідь на запитання ведучого, чи отримає все ж Україна дозвіл бити вглиб Росії, держсекретар підкреслив, що США «шукають способи, як забезпечити, щоб Україна була максимально ефективною у стримуванні та боротьбі з російською агресією». Блінкен також зауважив, що українці мають у своєму розпорядженні надзвичайні засоби та демонструють стійкість.

«Ми подбаємо, щоб у них було те, що потрібно для успіху», - підкреслив державний секретар США.
ForUm

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