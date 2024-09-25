Президент Чехії Петр Павел під час виступу на Генасамблеї ООН у середу закликав посилити тиск на Росію, щоб покласти край її війні проти України.

Як заявив чеський лідер, "всеосяжна реформа Ради Безпеки ООН давно назріла".

"Перед обличчям несправедливої і неспровокованої війни Росії проти України ми маємо усвідомити, що членство в Раді Безпеки - це не карт-бланш. Ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій. Разом ми маємо чинити більший тиск на Росію, щоб покласти край її несправедливій і жорстокій війні", - зазначив Павел.

Також він висловив упевненість, що "цинічний характер політики" Росії та її незацікавленість у справжніх мирних переговорах має глобальні наслідки.

"Чехія закликає тих, хто ще не підтримав наші спільні зусилля, оцінити можливість підписання спільної декларації, узгодженої на Саміті миру в Швейцарії", - сказав Павел.

Президент Чехії додав, що "нерішучість посилює агресора".

"Дехто з вас може подумати, що дії Росії проти України - це просто черговий регіональний конфлікт, і обидві сторони мають піти назустріч одна одній. Але не існує такого поняття, як просто регіональний конфлікт. Конфлікти в одній частині світу призводять до нестачі продовольства і створюють хвилі біженців в іншій", - наголосив він.

За його словами, з глобалізацією "наша безпека і процвітання починаються далеко за межами наших власних кордонів".