Україна потребує рішучої підтримки всіх держав-членів ООН, сповнених рішучості дотримуватися міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Подивіться на жахливі глобальні наслідки російської війни проти України. Вона розв'язала найбільшу кризу безпеки в Європі за всю новітню історію, порушивши міжнародне право і спричинивши наслідки, що виходять далеко за межі Європи. У цьому контексті Румунія надала сильну, багатовимірну підтримку Україні та її народу, і ми маємо намір підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", - сказав він на ГА ООН у середу.

Також він зазначив, що Румунія відіграє важливу роль у сприянні експорту зерна з України через порти на Дунаї та в Чорному морі. Йоганніс наголосив також, що "тривалий конфлікт неприйнятний, і ми повинні дотримуватися цього курсу".

"Україна потребує рішучої підтримки всіх держав-членів ООН, сповнених рішучості дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН. Румунія повністю підтримує мирну ініціативу президента Зеленського. Це єдиний підхід до забезпечення справедливого і тривалого миру, який повністю відповідає Статуту ООН і міжнародному праву", - заявив президент.