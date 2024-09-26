Індія взаємодіє і з російським, і з українським урядом, щоб з'ясувати, чи можна що-небудь зробити, щоб прискорити закінчення війни та ініціювати серйозні переговори між двома країнами, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

"По-перше, ми вважаємо, що війни - це не спосіб вирішення суперечок. По-друге, ми не віримо, що рішення буде знайдено на полі бою. По-третє, ми вважаємо, що в якийсь момент розпочнуться переговори, і в цих переговорах мають брати участь усі сторони. Це не можуть бути односторонні переговори. Виходячи з цих оцінок, ми взаємодіємо і з російським, і з українським урядом у Москві, Києві та інших місцях, щоб зрозуміти, чи можемо ми зробити щось, що прискорить закінчення конфлікту і покладе початок якимсь серйозним переговорам між ними", - сказав міністр під час бесіди в Asia Society Policy Institute у Нью-Йорку.

За його словами, це не означає, що Індія має мирний план, і вони нічого не пропонують, а ведуть розмови та діляться ними з іншою стороною.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - Джайшанкар.

Він нагадав, що прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у червні, а також у липні він зустрівся з Путіним, і в серпні знову провів зустріч із главою Української держави.

"Тому ми вважаємо, що якщо ці розмови будуть корисними й ми зможемо щось зробити, а сьогодні не так багато країн і лідерів, які мають можливість або бажання взаємодіяти одночасно з Москвою і Києвом, - я думаю, ми могли б зробити свій внесок", - зазначив глава МЗС.