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Заморожування воєнних дій в Україні призведе до більшої кількості страждань і катастроф, альтернативні пошуки миру не призведуть до припинення війни, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Коли дехто пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання - так звані набори принципів - це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше постраждали від війни, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб узяти під контроль більше країн", - сказав Зеленський у середу під час загальних дебатів Генасамблеї ООН.

За словами глави Української держави, будь-які альтернативні спроби домогтися миру "є спробами домогтися затишшя замість припинення війни, оскільки глобальна ініціатива - Формула миру - існує вже два роки".

"Дехто пропонує заморожування конфлікту, а насправді за це путін дасть вам як "приз" тільки більше страждань і катастроф", - сказав Зеленський у середу під час загальних дебатів Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що під контроль України мають повернутися енергетичні об'єкти, а військовополонені та цивільні українці мають повернутися в Україну, а окупаційні війська - залишити територію України.

"Ті, хто ігнорують цю Формулу миру, власне, демонструють думки, які намагаються приховувати. Дехто в африканських країнах піддає сумнівам цю Формулу і питає "які є інтереси". Але я вам скажу, що ви не можете за рахунок України просувати свої інтереси", - додав він.
ForUm

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