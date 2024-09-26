також у роздiлiПолiтика
Президент Румунії: Україна потребує рішучої підтримки всіх держав-членів ООН
Президент Чехії закликав посилити тиск на Росію
Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.
Стало відомо, коли США оголосять про новий пакет допомоги
Ердоган хвилюється за можливості дипломатичного врегулювання війни в Україні
Bloomberg: Західні лідери не побачили в плані Перемоги прориву
МЗС не погоджується з ідеями залишити під окупацією частину України
Незаконне звільнення з "Укрнафти". Павло Савчук отримав перемогу в суді
Росія на місяць виробляє 100 крилатих ракет та 500 шахедів на місяць
Данія закликала дозволити українській армії бити по російській території
Україні виділять ще $19 млн на відновлення енергетичної інфраструктури
Міноборони: Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва
Шольц не підтримує удари по Росії, бо це не сумісно з його позицією
The Washington Post: Путін шукає нові способи шантажу, крім ядерних погроз
Рада Європи відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності
Умєров обіцяє, що Україна буде виробляти в кілька разів більше безпілотників, ніж Росія
НАЗК знайшло ознаки незаконного збагачення в омбудсменки Денисової
"Фінансові успіхи" Сергія Корецького забезпечені продажем технічної нафти, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу, тож Туреччина буде враховувати позицію союзників при ухваленні власного рішення щодо цього.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Ердоган сказав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

Він додав, що питання членства України не є тим питанням, з яким варто поспішати. 

"Коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і відповідно до цього ухвалюємо остаточне рішення", – сказав турецький президент.

Ердоган відзначив, що Туреччина буде "стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалимо остаточне рішення". "Це не ті рішення, які потрібно ухвалювати поспіхом", – наголосив турецький лідер. 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0