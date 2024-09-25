Про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів США оголосять у середу, 25 вересня, пише "Голос Америки" з посиланням на кількох американських чиновників.

Пакет, ймовірно, міститиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, заявив виданню представник США. Зазначені ракети дадуть змогу українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту і зони дії протиповітряної оборони Росії.

Крім того, пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси для HIMARS, патрульні катери та броньовані машини, а також 155-мм і 105-мм снаряди, ракети до комплексів TOW, додав чиновник.