також у роздiлiПолiтика
Ердоган хвилюється за можливості дипломатичного врегулювання війни в Україні
Bloomberg: Західні лідери не побачили в плані Перемоги прориву
МЗС не погоджується з ідеями залишити під окупацією частину України
Незаконне звільнення з "Укрнафти". Павло Савчук отримав перемогу в суді
Росія на місяць виробляє 100 крилатих ракет та 500 шахедів на місяць
Данія закликала дозволити українській армії бити по російській території
Україні виділять ще $19 млн на відновлення енергетичної інфраструктури
Міноборони: Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва
Шольц не підтримує удари по Росії, бо це не сумісно з його позицією
The Washington Post: Путін шукає нові способи шантажу, крім ядерних погроз
Рада Європи відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності
Умєров обіцяє, що Україна буде виробляти в кілька разів більше безпілотників, ніж Росія
НАЗК знайшло ознаки незаконного збагачення в омбудсменки Денисової
"Фінансові успіхи" Сергія Корецького забезпечені продажем технічної нафти, - ЗМІ
До кінця року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії
Кабмін не передбачив фінансування виборів на 2025 рік
Умєров пропонує Естонії купувати українські дрони
Зеленський: Український План перемоги готовий на 90%

Про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів США оголосять у середу, 25 вересня, пише "Голос Америки" з посиланням на кількох американських чиновників.

Пакет, ймовірно, міститиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, заявив виданню представник США. Зазначені ракети дадуть змогу українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту і зони дії протиповітряної оборони Росії.

Крім того, пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси для HIMARS, патрульні катери та броньовані машини, а також 155-мм і 105-мм снаряди, ракети до комплексів TOW, додав чиновник.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0