Західні лідери не побачили у плані Перемоги, що президент Володимир Зеленський представляє цього тижня в Нью-Йорку, прориву у війні з країною-агресором Росією. Деякі вважають план "списком бажань". Про це повідомило агентство Bloomberg у вівторок, 24 вересня.

На Заході намагалися знизити очікування щодо плану припинення війни Зеленського, оскільки не побачили у ньому нових ідей.

"Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою під час обговорення приватних обговорень, сказала, що в так званому "плані перемоги" президента не було справжніх сюрпризів і він не змінив правила гри. Інший чиновник назвав це "списком бажань, - пише Bloomberg."

За інформацією видання, серед країн-союзників України зростає песимізм через продовження війни, а також можливості приходу до влади в США Дональда Трампа, що може послабити підтримку України. Деякі чиновники припустили, що настав час для нового раунду контактів із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Крім того, країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія нарощує виробництво зброї. Західні лідери продовжують сигналізували, що не бажають надавати Україні більш досконалої зброї.