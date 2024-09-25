Західні лідери не побачили у плані Перемоги, що президент Володимир Зеленський представляє цього тижня в Нью-Йорку, прориву у війні з країною-агресором Росією. Деякі вважають план "списком бажань". Про це повідомило агентство Bloomberg у вівторок, 24 вересня.
На Заході намагалися знизити очікування щодо плану припинення війни Зеленського, оскільки не побачили у ньому нових ідей.
"Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою під час обговорення приватних обговорень, сказала, що в так званому "плані перемоги" президента не було справжніх сюрпризів і він не змінив правила гри. Інший чиновник назвав це "списком бажань, - пише Bloomberg."
За інформацією видання, серед країн-союзників України зростає песимізм через продовження війни, а також можливості приходу до влади в США Дональда Трампа, що може послабити підтримку України. Деякі чиновники припустили, що настав час для нового раунду контактів із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Крім того, країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія нарощує виробництво зброї. Західні лідери продовжують сигналізували, що не бажають надавати Україні більш досконалої зброї.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом