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Можливостей знайти дипломатичне врегулювання воєнного конфлікту й досягнення миру в Україні стає дедалі менше, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми все ще очікуємо встановлення постійного миру й стабільності в Україні. Але в міру зростання перегонів озброєнь простір для дипломатії звужується", - сказав він на відкритті Генасамблеї ООН у вівторок.

Турецький лідер наголосив на важливості того, щоб дипломатія і діалог гарантували територіальну цілісність і суверенітет України.

Ердоган запевнив, що в рамках цього процесу зі стабілізації ситуації Туреччина виконуватиме положення Конвенції Монтре й триматиме закритими Чорноморські протоки для військових кораблів.
ForUm

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