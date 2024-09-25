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Виведення російських окупаційних військ із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обов'язкових пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського, йдеться в коментарі пресслужби Міністерства закордонних справ щодо заяв про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України, розміщеному на сайті.

"Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу", - йдеться в повідомленні у вівторок.

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться в повідомленні.

МЗС закликає до об'єднання зусиль задля втілення Формули миру в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - наголошується в повідомленні.
ForUm

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