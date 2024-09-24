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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що не підтримує послаблення обмежень на використання Україною німецької зброї, аби вона завдавала удари по території Росії.

Про це Шольц заявив у Нью-Йорку перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

 Шольц заявив, що німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них – те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

"Це (далекобійні удари по Росії. – Ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", – додав він.

Канцлер ФРН також укотре повторив, що Берлін не буде постачати Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами у НАТО.

Найдалекобійнішою зброєю, яку наразі постачає Німеччина, є ракетна установка Mars II, що може уражати цілі на відстані 84 кілометрів. Її, а також Panzerhaubitze 2000 з радіусом дії 56 кілометрів Берлін дозволяє використовувати проти цілей на російській території біля Харківської області.
ForUm

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