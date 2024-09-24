За місяць країна-агресор Росія виробляє від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет, а також понад 500 дронів Shahed-136. Про це з посиланням на власні джерела у розвідці повідомило видання Forbes.

За даними видання, темпи виробництва зброї в Росії дозволяють використовувати її для ударів по території України, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

"Росія виробляє від 42 до 56 балістичних та 90–115 крилатих далекобійних ракет, які можуть використовуватись для ударів вглиб по українській території, зокрема енергетичній інфраструктурі. Темпи виробництва дронів Shahed-136 – понад 500 одиниць", - йдеться у повідомленні.

Саме тому запаси зброї для щоденних обстрілів території Україні не вичерпуються, пояснює видання.