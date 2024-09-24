Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наполягає, що союзники України мають надати українській армії дозвіл використовувати передану зброю для завдання ударів по російській території.

"Я пропоную припинити дискусію про "червоні лінії". Під час цієї війни було помилкою вести публічну дискусію про "червоні лінії", оскільки це просто дає росіянам занадто хороші козирі в руки. Були постійні дискусії про те, чи можемо ми це зробити. Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я вважаю, що обмеження використання зброї має бути знято", - заявила Фредеріксен в інтерв'ю Bloomberg.

Вона також відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами, для завдання дальніх ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників України.

"Найважливішу "червону лінію" вже перетнули. І це сталося, коли росіяни увійшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні", - додала вона.