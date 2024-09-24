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Данія виділить 130 мільйонів данських крон (близько $19,4 млн - ред.) для України для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, повідомляє пресслужба уряду Данії.

Про виділення допомоги оголосив міністр клімату, енергетики та постачання Ларс Оагард під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в робочій групі G7 з енергетичної безпеки України, пише "Інтерфакс-Україна".

"Армія Путіна не тільки вторгається на українські кордони, Росія порушує правила війни, здійснюючи масовані атаки на електро- і теплопостачання України. Зима не за горами, і багато українських будинків залишаться без тепла та електрики. І це ще не все, пересічні працівники енергетичного сектору, які невтомно працюють на своїй роботі, стають ціллю. Ми повинні зробити все можливе, щоб зробити українську енергосистему максимально міцною", - заявив Оагард.

Данська пожертва фінансується коштом Міністерства закордонних справ і має, серед іншого, сприяти вжиттю надзвичайних заходів і закупівлі обладнання та запасних частин з метою підтримки відновлення безпеки поставок. Підтримка здійснюється у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством, Данською радою з питань біженців та Данським Червоним Хрестом.
ForUm

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