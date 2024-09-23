У Кремлі зростає усвідомлення того, що Захід не піддається ядерним погрозам, і очільник Росії Володимир Путін шукає нові способи змусити дотримуватися своїх червоних ліній.

Про це пише The Washington Post, повідомляє "Українська правда".

На початку вересня Путін попередив, що якщо Захід схвалить удари України вглиб Росії, це означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО, російські пропагандисти кинулися брязкати ядерною зброєю.

Але всередині Кремля зростає розуміння того, що повторне використання ядерної погрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються. Аналітики і чиновники, близькі до російських дипломатів, кажуть, що натомість Путін шукає більш виважену і обмежену відповідь Заходу, якщо той дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для нанесення ударів по Росії.

"Відбулося перенасичення ядерними загрозами, - сказав російський чиновник, який говорив на умовах анонімності через чутливість теми. "До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають".

Російський академік, який має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, погодився з цим, назвавши ядерний варіант "найменш можливим" зі сценаріїв, "тому що він дійсно призведе до невдоволення серед партнерів Росії на глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військової точки зору, він не дуже ефективний".

"Вся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації і недооцінює можливість альтернативних варіантів, - додав академік. "Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру... можна знайти багато вразливих точок".

Путін шукає різні варіанти, щоб стримати західну підтримку України і спробувати забезпечити дотримання своїх червоних ліній, вважає Тетяна Станова, засновник французької політичної консалтингової компанії R-Politik. "Є варіанти, які він не хоче застосовувати, а є варіанти, які він готовий розглянути вже сьогодні", - сказала вона, і він вважає ядерну зброю "найгіршим варіантом для всіх, в тому числі і для себе".

Ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо "Путін відчує загрозу існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що іншого виходу немає", - сказала вона. "У такій ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, що він обговорює зараз".

Російські офіційні особи вже, здавалося, були певною мірою заспокоєні очевидними коливаннями Сполучених Штатів щодо зняття обмежень на нанесення ударів Україною по військових цілях у глибині Росії за допомогою західних ракет. Зростало очікування, що якщо дозвіл буде надано, то він буде "дуже обмеженим", кажуть аналітики та чиновники.

Однак на Путіна все ще тиснуть, щоб він якось відповів і не допустив постійного перетину його червоних ліній.

"Є розуміння, що червоні лінії, проведені Москвою, Заходом ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагоміші та суттєвіші кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів", — сказав академік.

Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових об'єктів або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії буде важко довести. Вона також може звернутися до маріонеткових угруповань, які вже борються проти західних інтересів, таких як ополчення Хуті в Ємені, яке нападає на судна в Червоному морі, сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні.

"Він не хоче, щоб ситуація переросла в щось драматичне або радикальне, в сенсі ядерної зброї або прямих бойових дій між нашими військами і його військами, але [це] не означає, що не відбувається нічого серйозного", - сказав Фрідман.

Пов'язаний з Кремлем політолог Сергій Марков сказав, що у вищих ешелонах російської армії зростає усвідомлення того, що "Росія зіпсувала Захід, і що ми багато говоримо про червоні лінії, але нічого не робимо. У якийсь момент нам доведеться піти на ескалацію".

Марков припустив, що можливими відповідями можуть стати закриття посольства Великої Британії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються винищувачі F-16, які розгортає Україна. "Оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково відбудуться, то ми повинні вдарити першими", - сказав він.

Путін може спробувати збільшити загрозливу риторику і розіграти "золоту карту", пішовши на ескалацію перед виборами, заявив Марков. "Якщо Путін піде на ескалацію, то США будуть боятися ядерної війни, і Трамп переможе".

Фрідман також зазначив, що ядерні погрози Путіна навмисно двозначні, щоб посилити відчуття небезпеки. "Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить дуже конкретно про те, що він збирається робити. Він дозволяє нам робити наші власні інтерпретації, і люди інтерпретують найгірше".

Оскільки ефективність цього підходу знижується, Путін ще не придумав, чим його замінити, зазначила Станова, і невизначеність зростає, оскільки "ніхто не розуміє", яку реакцію Путін врешті-решт обере на кожну конкретну дію. "Я думаю, що Путін теж не розуміє", - сказала вона.