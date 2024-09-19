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Голова Верховної Ради прогнозує дискусію про підвищення ПДВ у другому читанні законопроєкту про підвищення податків.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вибрали підвищення військового збору (редакція законопроєкту про підвищення податків у першому читанні). Чи буде це податок на додану вартість, це буде дискусія до другого читання. Я знаю, що дуже багато моїх колег в парламенті вже налаштовані подавати такі поправки", – розповів він.

За його словами, поправки про підвищення ПДВ подавалися в тому числі і до повторного першого читання законопроєкту.

"Це буде дискусія. Але ми перший крок зробили, ми прийняли іншу філософію законопроекту. Широка оподаткована база, невеликий рівень підняття і справедливість для усього народу України. Оце основні ті речі, які закладені. Але відверто скажу, що нам треба знову ж таки виходити з розрахунків, які нам потрібні будуть для успішного завершення цієї війни", – резюмував він.
ForUm

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