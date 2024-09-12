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Президент України Володимир Зеленський має намір провести розмову з президентом США Джозефом Байденом щодо питання використання американської зброї великої дальності для ударів углиб РФ.

"Якщо я оптимістично налаштований щодо їхнього (США - ред.) рішення дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї, це рішення не залежить від мого оптимізму. Це залежить від їхнього оптимізму... Для нас це дуже важливо зараз.... У будь-якому разі, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця", - сказав Зеленський на пресконференції в межах Кримської платформи в Києві в середу, відповідаючи на запитання, наскільки він оптимістично дивиться на перспективу отримання відповідного дозволу.

"Наш діалог щотижня і щомісяця зі Сполученими Штатами дуже важливий для нас. Вони надають нам і надали нам найбільшу підтримку, військову й фінансову. Тому ми розраховуємо на це, і справді ми не зможемо перемогти без цього", - додав глава Української держави.
ForUm

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