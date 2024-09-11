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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Шмигаля.

"У нашій угоді про асоціацію (з ЄС) є обов'язок України надійно забезпечувати європейські країни газом і нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що не має деталей щодо переговорів про транзит азербайджанського газу, однак упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту газу з Росії."Сьогодні український уряд, я, як прем'єр-міністр, ми не залучені до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти", - наголосив Шмигаль.

Він також прокоментував накладання санкцій на російський "Лукойл".

"Накладання санкцій на "Лукойл", як на одного із найбільших донорів російського бюджету - це прерогатива РНБО та Служби безпеки України. Ми це не оспорюємо", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україну влаштовує, що транзит нафти здійснює угорська компанія.
ForUm

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