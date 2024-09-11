США активно працюють із партнерами, зокрема союзниками по НАТО, над нарощуванням Україною засобів протиповітряної оборони для захисту енергосистеми, дефіцит потужності в якій узимку оцінюють у 3 ГВт, а також над подальшим розвитком стійкішої та чистішої енергетики, повідомив заступник держсекретаря з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

"Ми старанно працюємо, зокрема з нашими союзниками по НАТО, над питаннями допомоги, над питаннями ППО, щоб дати Україні можливість відбивати атаки РФ. Але вони явно продовжать. Путін думає, що він може пережити нас. Ми маємо продемонструвати, що він неправий", - сказав Паєтт на 9-й щорічній конференції з енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи у Вашингтоні.

"У будь-якому разі, це буде важка зима. Ми сподіваємося, Україна зможе отримати близько 15 ГВт потужності, що на 3 ГВт менше за очікуваний попит. Це означає, що будуть відключення е/е. Але ми не можемо дозволити Володимиру Путіну домогтися того, чого він не зміг домогтися на полі бою, за допомогою атак на цивільну енергоінфраструктуру", - наголосив заступник держсекретаря США.

Він зазначив, що Росія, яка від початку війни націлюється на систему передачі е/е, цього року докладає систематичних зусиль із руйнування генерувальних потужностей України, що, за його словами, особливо тривожно. Водночас РФ застосовує різноманітні види озброєння для атак, нарощуючи їхню потужність.

У зв'язку з цим, на думку Паєтта, союзники й партнери України в усьому світі мають допомогти українцям підвищити стійкість енергетичної системи, "щоб гарантувати, що українці переживуть наступну зиму, як вони вже пережили дві зими цієї енергетичної війни".

"Тільки Сполучені Штати виділили понад $500 млн на ремонт і реконструкцію енергетичного сектору. Буде ще більше. Ми працюємо з USAID, Міністерством енергетики, з такими партнерами, як DFC (Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку), над довгостроковими інвестиціями для нарощування потужностей і створення майбутньої української енергосистеми, чистішої, зеленішої та стійкішої", - пояснив заступник держсекретаря США.

Щодо майбутнього ОЗП далі на конференції Паєтт зазначив, що всі регіони України так чи так і з різних причин будуть уразливі в опалювальному сезоні, що наближається.

За його словами, енергопостачання Києва, де розміщується влада, має першорядне значення.

"Ми також дуже зосереджені на економічному серці країни, а саме на Дніпрі, Кривому Розі, очевидно, Одесі через її роль у "зерновому коридорі", що став одним з найбільших успіхів цієї війни. (...) Україна, яка (частково - ІФ-У) перебуває під окупацією, яка щодня стикається з ракетними ударами, і далі залишається одним з найбільших у світі експортерів продовольчого зерна, забезпечуючи продовольчу безпеку світу", - акцентував Паєтт.

Він також наголосив, що США дуже стурбовані з гуманітарного погляду Харковом, другим за величиною містом України, яке пережило масове руйнування своєї опалювальної потужності.

"Я багато разів бував у Харкові в середині зими. Там дуже холодно, тому ми дійсно стурбовані цим", - описав він свої відчуття.

Паєтт висловив думку, що саме тому партнери мають зробити все можливе, щоб допомогти українцям підвищити стійкість і забезпечити їхню перемогу. Він зазначив, що обговорював з багатьма американськими компаніями, які працюють у галузі енергетики, питання забезпечення України "гнучкою мобільною енергією та лізингу енергії".

"Після військової кампанії і наших зусиль з отримання Україною зброї, необхідної їй для перемоги, це (енергетика - ЕР) проблема номер один, про яку ми всі думаємо", - наголосив Паєтт.

Він також повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір відвідати Україну, й енергетичні питання є у списку його пріоритетів.