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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна презентує свій план перемоги у війні проти Росії чинному президенту США Джозефу Байдену та обом кандидатам на його місце — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні.

Президент розповів, що під час нещодавнього візиту до Італії він зустрівся з делегацією Конгресу США.

"Говорили, зокрема, про план перемоги для України — про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену", — сказав Зеленський.

Він додав, що план також буде презентовано обом кандидатам у президенти США — представнику республіканців Трампу та демократів — Гарріс.
ForUm

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