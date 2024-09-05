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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі визначені цілі Курської операції реалізовуються.

Про це йдеться в зверненні Зеленського 4 вересня

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області, - повідомив він. - Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку".

Зеленський також зазначив, що Україна готує зустрічі з партнерами. У вересні, за прогнозом глави держави, мають бути результати щодо ППО.
ForUm

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