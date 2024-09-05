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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для України.

Про це він поінформував 4 вересня, виступаючи на базі ВПС, передає Bloomberg.

Так, вказується, що Шольц прийняв поставку сучасних систем протиповітряної оборони для німецьких Збройних сил і підтвердив замовлення ще на п'ять, а також ще 17 одиниць для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести IRIS-T, вироблених Diehl Defence GmbH & Co. KG, відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи "Небесний щит".

За словами Шольца, призначені для України IRIS-T доповнять вже 7 поставлених, які допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників і врятувати багато життів. Чотири з них будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він.

"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти і фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас. І це також показує, що наша промисловість є високоефективною - коли вона має необхідну безпеку планування", – сказав Шольц.

Видання зазначило, що Німеччини за обсягами допомоги Україні у відбитті російської агресії поступається лише США – країна надала та пообіцяла матеріальну допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

Також Bloomberg з посиланням на урядовців поінформувало, що до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини – 12 середньої дальності і 12 меншої дальності.Шість IRIS-T для Бундесверу коштуватимуть близько 950 мільйонів євро, додав чиновник, який попросив не називати його ім'я, обговорюючи конфіденційне планування.
ForUm

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