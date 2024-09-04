Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський після кількох днів мовчання закликав Україну якнайшвидше дозволити пошуки й ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині в роки Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Сікорського, яке він опублікував у мережі Х.

У підписі до звернення Сікорський зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "зробив помилку" у своїй резонансній відповіді на запитання під час зустрічі з польською молоддю в Ольштині."Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже порушував питання про необхідність відновити ексгумацію", – сказав Сікорський.

Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.

"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", – додав Радослав Сікорський.