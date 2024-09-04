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США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), про що буде оголошено восени. Про це з посиланням на три обізнаних джерела повідомило агентство Reuters. 

Очікується, що включення JASSM до пакета озброєнь буде оголошено восени цього року, проте остаточне рішення ще не прийнято.

"За словами офіційних осіб, відправка JASSM в Україну може значно змінити стратегічний ландшафт конфлікту, поставивши більше Росії в зону досяжності потужних високоточних боєприпасів, що є важливим занепокоєнням адміністрації Байдена. Військові аналітики припустили, що передача JASSM, які є малопомітними та можуть завдавати ударів далі, ніж більшість інших ракет у поточному арсеналі України, може відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні км", - йдеться у матеріалі.

В разі передачі ці далекобійні ракети серйозно ускладнять здатність країни-агресора Росії підтримувати свої наступальні операції та потенційно надасть Україні стратегічну перевагу, пише Reuters.
ForUm

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