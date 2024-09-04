Україна триматиме під своїм контролем території країни-агресора Росії, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News у вівторок, 3 вересня.

Зеленський наголосив, що Україні не потрібна російська земля, як не потрібно переносити туди український спосіб життя.

"Україна "утримуватиме" цю територію, оскільки вона є невід'ємною частиною "плану перемоги" щодо припинення війни. Україна також представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати. Наразі нам це потрібно", - підкреслив Президент.

При цьому Зеленський сказав NBC News, що адміністрація президента США Джо Байдена не була в курсі щодо Курської операції, оскільки її тримали у суворій таємниці навіть всередині України. За його словами, контрнаступ ЗСУ 2023 року багато в чому провалився через те, що про нього багато говорили, даючи росіянам час на підготовку.