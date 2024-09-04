Понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів України зазнають змін, у Верховній Раді в середу буде день звільнень, а четвер - день призначень, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень", - написав він у телеграм-каналі.

"Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09. Прохання слідкувати тільки за офіційними новинами", - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у фейсбуці.