Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що Варшава зобов’язана збивати російські ракети в небі над Україною, щоб вони не залетіли до країни, є його особистою думкою та не стосується позиції уряду. Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу у понеділок, 2 вересня.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - підкреслив Вронський.

За його словами, Сікорський мав на увазі, що Польща має захищати повітряний простір та громадян своєї держави, проте у кожному конкретному випаду оцінку доцільності збиття російських ракет і дронів мають давати польські військові: "Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - наголосив речник МЗС Польщі.