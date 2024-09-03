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Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що Варшава зобов’язана збивати російські ракети в небі над Україною, щоб вони не залетіли до країни, є його особистою думкою та не стосується позиції уряду. Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу у понеділок, 2 вересня.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - підкреслив Вронський.

За його словами, Сікорський мав на увазі, що Польща має захищати повітряний простір та громадян своєї держави, проте у кожному конкретному випаду оцінку доцільності збиття російських ракет і дронів мають давати польські військові: "Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - наголосив речник МЗС Польщі.

 
ForUm

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