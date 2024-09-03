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У ЄС очікують додаткових подробиць від Угорщини та Словаччини щодо постачань нафти компанії "Лукойл" (MOEX: LKOH), щоб завершити аналіз ситуації, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Олоф Гілл.

"Досі ми не спостерігали зниження нафтового потоку до Угорщини з моменту запровадження українських санкцій (проти "Лукойлу" - ред.). Ми підтримуємо контакти з країнами, яких стосується ця ситуація. Остання інформація, яку я можу вам повідомити: комісія отримала письмові відповіді Угорщини та Словаччини на деякі з поставлених запитань щодо постачань сирої нафти трубопроводом "Дружба", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Проте відповіді на запитання для нашої оцінки неповні, недостатньо деталей. Необхідно більше деталей, щоб ми могли завершити наш аналіз", - продовжив Гілл.

За його словами, на цій стадії найголовніше "перевірити факти й оцінити ситуацію".

"Це пріоритет комісії. Нам потрібен глибший аналіз, щоб бачити, чи має комісія вживати якихось спеціальних заходів", - пояснив представник ЄК.

Раніше Угорщина і Словаччина припинили отримувати трубопровідну нафту від "Лукойлу" через заборону на транзит, запроваджену Україною.
ForUm

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