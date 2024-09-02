також у роздiлiНадзвичайні події
Американці не вважають, що F-16 збили дружнім вогнем
Окупанти прискорили рух до Покровська - британська розвідка
В Харкові вже 40 постраждалих, серед них п'ятеро дітей
Інспекція не виявила забруднення в Десні, але рибалити не рекомендують
Оккупанти випустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників
Третя штурмова повідомила про наступ на Харківщині
До Хустського ТЦК прийшла СБУ
На російському аеродромі "Саваслєйка" знищили та пошкодили МІГ-31 та літак Іл-76.
Сирський розповів, скільки населених пунктів на Курщині контролює ЗСУ
Окупанти вже три доби не штурмують на Запорізькому напрямку
Стало відомо, скільки ракет та ударних дронів запустила Росія з початку повномасштабного вторгнення
В Києві погіршилась якість повітря. Буде ще гірше
Мешканців Мирнограда закликали не зволікати з евакуацією
Окупанти перебили в Херсоні газопровід: 600 будинків без газу
Сьогодні знов будуть відключення світла
МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС погіршується
Politico: Росія перекидає підрозділи з України для оборони Курської області
The Telegraph: Велика Британія не дозволила бити вглиб Росії Storm Shadow

Головнокомандувач Олександр Сирський звітує, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна.

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна, - написав він. - Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".

Сирський додав, що попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, він зазнає відчутних втрат.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0