Головнокомандувач Олександр Сирський звітує, що на напрямку "головного удару ворога", очевидно, на Донеччині, ситуація складна.

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна, - написав він. - Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань".

Сирський додав, що попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, він зазнає відчутних втрат.