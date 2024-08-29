Сет суші ціну має зовсім невисоку й дозволяє нагодувати цілу компанію, тому його постійно замовляють в БагатоЛосося. Які ж суші та роли найбільше люблять українці? Ці страви нині дуже популярні й, певні їх різновиди споживачі замовляють частіше за інші:

Філадельфія

Це один із найулюбленіших видів суші в Україні. Зазвичай складається з рису, вершкового сиру (часто саме Філадельфія), свіжого лосося та авокадо. Готова страва відрізняється м'яким смаком і кремовою текстурою, що дуже подобається українцям.

Каліфорнія

Ще один популярний рол. Він містить крабове м'ясо, авокадо, огірок і майонез. Інгредієнти обгортаються рисом і прикрашаються ікрою тобіко. Каліфорнія має легкий і свіжий смак, що робить її привабливою для багатьох поціновувачів японської кухні.

Суші з вугром

Вугор з соусом унагі набув великої популярності завдяки своєму насиченому смаку й ароматному соусу. Українці цінують цей вид суші за його солодкуватий смак і ніжну текстуру.

Макі з лососем або тунцем

Це прості страви з рисом і шматочками риби. Вони популярні через свою доступність і насичений смак. Часто подаються з соєвим соусом і васабі.

Дракон рол

Являє собою великий рол, до якого входять – смажений вугор, авокадо й огірок, обгорнуті в ікру тобіко або тонкі скибочки авокадо. Багатий смак і ефектний зовнішній вигляд роблять його улюбленцем серед українців.

Роли з креветками темпура

Креветки, обсмажені в темпурі, часто використовуються як основний інгредієнт у різних видах ролів. Хрустка текстура й соковитий смак змушують замовляти їх знову й знову.

Чому саме ці суші найбільше подобаються українцям

Популярність даних страв спричинена різноманітними факторами. В першу чергу, вони мають збалансований смак, який подобається широкій аудиторії. Яскравим прикладом є роли Філадельфія та Каліфорнія. Вершковий сир формує кремову текстуру. Вона неймовірна. А поєднання рису, лосося чи крабового м'яса створює знайомий, але екзотичний смаковий профіль.

Українці часто обирають суші з ніжною текстурою, як-от роли з лососем, тунцем або авокадо. Ці компоненти роблять страву приємною на смак і легкою для споживання. Найбільше подобається їжа, адаптована до місцевих вимог. Наприклад, роли з лососем, вершковим сиром і огірком мають у складі інгредієнти, які всі добре знають і люблять. Звісно, важливим фактором є висока якість продуктів. Свіжі якісні складові, як-от лосось або тунець, виглядають особливо привабливими для споживача. Загальний вигляд композиції також має не останнє значення. Оформлення з авокадо, ікрою тобіко або шматочками вугра надає ролам приємного смаку та високої естетичності.

Якщо клієнту подобається хрустка текстура, то він замовляє роли з креветками темпура. Креветки ідеально контрастують зі скоринкою і, саме цей контраст робить роли дуже приємними на смак. Деякі ж українці обирають японські страви через їхню екзотичність. Інші ж купують, бо така їжа має знайомий присмак, та разом з тим привносить новизну до щоденного раціону. І вона доволі доступна, в чому можете переконатися особисто, зробивши замовлення в БагатоЛосося. Які роли є вашими улюбленими – хрусткі, гіркі, а може з сиром?