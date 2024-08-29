Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію України про реструктуризацію боргу, це дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Робимо ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості України. Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій. Це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону", - повідомив він.

В свою чергу Міністерство фінансів повідомило у Telegram-каналі, що понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України, угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів до 2033 року.

Заощаджені кошти в умовах воєнного стану буде спрямовано на фінансування сектору безпеки та оборони.

Тепер процес реструктуризації переходить до фінального етапу - до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.