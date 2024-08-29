Польща поки не має підтвердження, що 26 серпня російський безпілотник залетів на територію країни. Союзники рекомендують бути стриманими, коли йдеться про збиття невідомих об'єктів, тільки якщо вони не несуть загрози. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомило польське видання Rzeczpospolita у середу, 28 серпня.

Туск зазначив, що Польща досі не має підтвердження, чи пролітав безпілотник над Польщею 26 серпня, а згоду на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу має дати оперативний командувач генерал Мацей Кліш. За словами Туска, справа з безпілотником, скоріше за все, є "інцидентом", бо "досі немає підтвердження".

"Майже 400 солдатів шукають якісь сліди безпілотника чи двох дронів 24 години на добу, як дехто каже, але поки що немає 100% впевненості, що вони вторглися в польський повітряний простір. Ми не знаємо, чиї це були. Якби такі були", — сказав Прем'єр-міністр.Також Туск наголосив, що союзники рекомендують бути "стриманими", коли йдеться про стрільбу по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія". Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що військові мають виважену позицію, їм "не цікаво відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається.