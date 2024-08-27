Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову, зокрема обговорили відбиття ранкового ракетного удару, відповідь РФ "ми готуємо", додав президент.

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", - заявив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в понеділок.

"За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду", - зазначив президент.