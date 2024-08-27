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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україні зараз потрібна протиповітряна оборона.

"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв. Україні зараз потрібна протиповітряна оборона. Я обговорю це з Дмитром Кулебою і міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі Ради у закордонних справах у четвер", - написав Боррель у соцмережі Х.

Він знову наголосив, що зняття обмежень на використання можливостей проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, "згідно з міжнародним правом зміцнить самооборону України, убезпечить життя і скоротить руйнування в Україні".
ForUm

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