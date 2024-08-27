Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він також поінформував Каволі про ситуацію та перебіг бойових дій на різних напрямках фронту.

"Подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння", - додав Сирський.