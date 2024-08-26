Президент Володимир Зеленський у понеділок 26 серпня збирає нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.

"Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності, - заявив він. - Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці "товарищи" отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховалися і куди б не побігли.

На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів, СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговори на цій зустрічі і висновків зробити".