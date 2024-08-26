Військових кораблів країни-агресорки Росії сім днів немає в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, така ситуація може бути пов'язана з побоюваннями росіян щодо можливих втрат."Інше питання - чому вони припинили саме у такий спосіб вести охорону пункту базування, як і раніше, за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми можемо дізнатися згодом. Може, це - технічне обслуговування, може - якесь внутрішнє рішення", - заявив Плетенчук.

Він зазначив, що всі російські бойові одиниці залишаються на базі в Новоросійську.