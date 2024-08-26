Співробітники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому в неділю було повідомлено про підозру в нападах на громадян.

Про це повідомляється на сайті ДБР без зазначення імені парламентарія. Обставини справи вказують на позафракційного народного депутата Артема Дмитрука, який мешкає в Одесі та в неділю був повідомлений про підозру через напади на правоохоронця та військовослужбовця.

Днем раніше у ЗМІ з'явилося повідомлення, що Дмитрук нібито переховується в Молдові. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію, водночас заявив, що його нібито намагаються ліквідувати або посадити до в'язниці за його "державницьку позицію, політичні погляди і захист Православної Віри".

"Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро. Тривають невідкладні слідчі дії щодо з'ясування, яким чином депутат перетнув кордон і хто йому в цьому допомагав", - повідомляється на сайті ДБР.

У низки цивільних осіб і співробітників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетині кордону, відбулися обшуки, вирішується питання щодо повідомлення про підозри. "Провадження порушено за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон)", - розповіли в ДБР.

Як повідомлялося, раніше в неділю Дмитрук підтвердив на своїй сторінці у фейсбуці, що йому повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військовослужбовця.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що "підозрюваний, під час перебування в Одесі, діяв із групою осіб, вчинив напад на співробітника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків". "Водночас народний депутат навмисне завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень та намагався викрасти зброю, яка перебувала у останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України - умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків; за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України - закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав йому кілька ударів в область голови середньої тяжкості. "Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю", - розповіли в Офісі генпрокурора.

У зв'язку з викладеним нардепа викликано до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих і процесуальних дій на 29 і 30 серпня на 10:00.