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Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь, в якій зосередили значну кількість військ і озброєнь у Гомельській області в безпосередній близькості від північних кордонів України.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України", - йдеться в заяві МЗС, опублікованій у неділю ввечері.

У заяві наголошують, що "Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом".

МЗС України закликало посадовців Республіки Білорусь не робити "трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а збройні сили Білорусі "припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню".

У заяві зазначається, що Україна ніколи не робила і не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - резюмує заява.
ForUm

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