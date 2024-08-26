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РФ готувалася до наступу на півночі України в напрямку міста Суми, проте українські сили завдали превентивного удару і не дали Росії окупувати місто завдяки операції в Курській області, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія підготувала вторгнення на Харківщині й хотіла окупувати півторамільйонне місто Харків... Ми зупинили, це була частина їхньої операції, ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був - і вони вже все підготували на півночі нашої держави - якраз з боку міста Суми, з боку Курської області", - сказав Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ, опублікованому в неділю.

"І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити", - додав президент.
ForUm

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