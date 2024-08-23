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Експрезидент Петро Порошенко служив паламарем у УПЦ московського патріархату і багато років був її меценатом.

Про це йде мова у відповіді УПЦ МП на запит адвоката Олени Ісаєвської, пише «Закон і бізнес».

«Свого часу Порошенко був парафіянином та меценатом Української православної церкви... З огляду на інформацію, де Порошенко в стихарі несе ікону в оточенні духовенства УПЦ, можна зробити висновок, що він на той час виконував послух пономаря», - відповіли церковники. Вони пояснили, що паламар - це чоловік-мирянин, який належить до нижчого ступня церковнослужителів.

Тож ця відповідь спростовує твердження, що нібито Порошенко ніколи не служив московському патріархату. А меценатство в даному випадку можна оцінювати, як пряме фінансування УПЦ МП. 

На думку «Закон і бізнес», Порошенко міг використати служіння в московській церкві для своєї кар’єри в урядах Віктора Януковича та Миколи Азарова, де він працював міністром. І у 2012 році навіть подарував Януковичу оригінал картини Айвазовського.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Порошенко вів бізнес в рф навіть після анексії Криму. 

Також Порошенка звинувачували у змові з рф та бойовиками «ЛДНР» під час бойових дій у 2014-2015 роках для закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. Він безпосередньо давав вказівки домовлятися з Путіним.  У цей же період в інтернеті була опублікована розмова, під час якої Порошенко сказав Путіну «Тисну руку! Обіймаю!».

 
ForUm

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