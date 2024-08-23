Уряд Литви 21 серпня ще на рік продовжив дію посвідок на тимчасове проживання для українських біженців.

Про це пише LRT.

Відповідний захист досі діяв до березня 2025 року. Уряд продовжив його дію ще на рік - до 4 березня 2026 року.

За даними Департаменту міграції, щодня реєструється 30-40 нових заяв на отримання посвідок. Наразі понад 44,3 тисячі людей мають дійсні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, відповідне рішення зменшить адміністративне навантаження на фізичних осіб та навантаження на співробітників Департаменту міграції, а також полегшить заміну посвідок на проживання, коли їх термін спливатиме.Цей механізм забезпечує українським біженцям колективний захист і дозволяє користуватися правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.