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В Україні з 1 вересня акцизи на бензин та дизель зростуть на 1,5-2 гривні, а на скраплений газ — на 5 гривень. Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.

Куюн зазначив, що очікування цін на рівні 36 гривень за літр газу є перебільшеними, а реалістичними можуть бути лише до кінця періоду реформи у 2028 році.

"Це ж політики, вони вміють теж маніпулювати й часто це роблять...На 10 гривень зросте ціна, але до 2028 року", — сказав він.
ForUm

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